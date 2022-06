Stand: 08.06.2022 08:27 Uhr Dreieck Oldenburg-West: Lange Aufräumarbeiten nach Lkw-Unfall

Ein Sattelzug ist am Dienstag auf der Autobahn 28 im Dreieck Oldenburg-West umgekippt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der 53-jährige Fahrer hatte aus Richtung Leer kommend am Ende der Kreisfahrt in Richtung A293 gegen 17.30 Uhr die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Sattelzug kippte auf die Seite. Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der A293 in Richtung Kreuz Oldenburg-Nord gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Um 21.30 Uhr wurde die A28 im Übergang zur A293 für die Bergung des Sattelzuges und der Umladung der mitgeführten Ladung voll gesperrt. Erst kurz vor 2 Uhr in der Nacht waren die Aufräumarbeiten beendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

