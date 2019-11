Stand: 07.11.2019 18:12 Uhr

Drei tote Grindwale im Nationalpark Wattenmeer

An der niedersächsischen Küste sind drei tote Grindwale entdeckt worden. Wie die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurden bereits am Dienstag auf der Insel Juist und am Rande der Leybucht im Landkreis Aurich Kadaver gefunden. Ein drittes verendetes Tier wurde westlich von Borkum im Fahrwasser der Außenems gesichtet und konnte vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Emden geborgen werden.

Gewebeproben entnommen

Veterinäre des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) haben die drei Kadaver untersucht und Gewebeproben genommen, um eine Seuchengefahr ausschließen zu können.

Grindwale verirren sich selten in die Nordsee

Grindwale gehören zur Familie der Delfine. Die männlichen Tiere können eine Länge von acht Metern erreichen. Sie leben unter anderem im Atlantik und verirren sich selten in die Nordsee. Da sie in Gruppen leben, ist es den Angaben zufolge nicht ungewöhnlich, wenn gleich mehrere Tiere stranden.

