Stand: 29.09.2020 13:10 Uhr Drei Verletzte bei Kutschunfall im Watt vor Cuxhaven

Bei einem Unfall mit einer Kutsche im Wattenmeer sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Außerdem ertrank ein Pferd. Nach Angaben der Polizei war eine Urlaubergruppe mit sechs Reitern und einer mit drei Personen besetzte Kutsche im Watt vor Cuxhaven-Sahlenburg unterwegs, als ein Pferd in einem Priel stürzte. Daraufhin scheuten die anderen Tiere und kippten die Kutsche um. Ein Pferd stürzte in das Priel und ertrank, als es unter einem anderen Tier begraben wurde. Der Kutscher und zwei Reiterinnen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2020 | 13:30 Uhr