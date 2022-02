Dobermann verletzt Fußgänger in Bockhorn schwer im Gesicht Stand: 14.02.2022 15:12 Uhr In der Gemeinde Bockhorn (Landkreis Friesland) hat am Sonnabend ein Dobermann einen 47-Jährigen angefallen und schwer verletzt. Der Hund hatte sich auf dem Grundstück seines Halters losgerissen.

Laut Polizei rannte der Rüde auf die Straße, sprang den gerade vorbeikommenden Mann an, brachte ihn zu Fall und biss ihn mehrfach - auch ins Gesicht. Dem Halter gelang es, dass Tier von dem Opfer fortzuziehen. Auch ein Nachbar kam zu Hilfe. Der schwer verletzte 47-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Hupende Autos könnten Hund irritiert haben

Zum Zeitpunkt der Attacke gab es in der Nähe einen Protest-Korso von Gegnern der Corona-Maßnahmen, die mit etwa 80 Fahrzeugen hupend unterwegs waren. Die Polizei vermutet, dass das den Hund möglicherweise unruhig machte. Was mit dem Dobermann weiter geschieht, ist noch unklar. Das Ordnungsamt untersucht den Fall. Gegen den Halter wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizeidienststelle in Varel unter der Telefonnummer (04451) 923 115 in Verbindung zu setzen.

