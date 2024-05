Stand: 02.05.2024 09:10 Uhr Autofahrer mit 2,3 Promille von der Polizei Bremervörde gestoppt

Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Landkreis Rotenburg einen Autofahrer gestoppt, der mit 2,3 Promille hinter dem Steuer saß. Der 47-Jährige war gegen 9 Uhr in Bremervörde-Hesedorf in eine Verkehrskontrolle geraten, teilte die Polizei mit. Die Beamten erkannten schnell, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Da der 47-jährige Autofahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Kaution zur Sicherung des Strafverfahrens gegen ihn angeordnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min