Stand: 14.10.2019

Do it yourself: Sarg basteln in Kirchlinteln

Bastel- und Heimwerkerkurse gibt es viele. Eher ungewöhnlich erscheint ein Workshop in Kirchlinteln (Landkreis Verden). Dort zimmern die Teilnehmer sich schon mal ihren Sarg - schließlich gilt: Was man hat, hat man. "In zwei Jahren wird mein Boden leer geräumt, dann hat der Sarg Platz", sagt Elke Dykhoff, die mit einem Akkuschrauber an ihrer Kiste werkelt. Die wird dann, so ihre Hoffnung, noch sehr lange auf dem Dachboden stehen. Aber mit dem Sarg Marke Eigenbau ist diese Angelegenheit dann schon mal geregelt.

"Mit der Trauer aktiv werden"

Das Sargbau-Seminar in Kirchlinteln bietet die Firma Abschied und Bestattungen an. Man könne für sich selbst, aber auch für einen lieben Menschen einen Sarg bauen, sagt Kursleiter Henning Rutsatz. "Trauer braucht Ausdruck", erklärt der Bestatter. Es helfe, wenn man mit seiner Trauer aktiv werden könne. Früher war es Rutsatz zufolge üblich, dass Verwandte, Freunde oder Nachbarn den Sarg für einen Verstorbenen bauen. "Wir schauen, ob wir diese Tradition in die Neuzeit holen können." Sargbau-Seminare selbst sind auch gar nicht so unüblich - es gibt sie auch andernorts in Deutschland und der Welt.

"Zunehmen darf ich nicht mehr!"

Die Teilnehmer in Kirchlinteln bauen für sich selbst. Und sie gehen trotz des schweren Themas mit Leichtigkeit und sogar Humor an die Sache heran. Gabriele Köhler will die Holzkiste, wenn sie fertig ist, gemeinsam mit ihren Enkeln bunt bemalen. Neongrün solle sie werden. Cord-Hinrich Blanke legt sich probeweise in seinen Sarg und stellt fest: "Zunehmen darf ich nicht mehr!" Morbide findet er den Sargbau-Workshop nicht. "Man nähert sich dem Thema Tod einmal ganz intensiv, dann kann man es auch wieder ruhen lassen."

