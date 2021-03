Stand: 31.03.2021 11:08 Uhr Dinklage: 45-Jährige bei Brand in der Nacht schwer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Asylbewerberheim in Dinklage (Landkreis Vechta) ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine 45 Jahre alte Bewohnerin schwer verletzt. Ein 30 Jahre alter Mitbewohner hatte laut Polizei gegen 2 Uhr Brandgeruch und Feueralarm wahrgenommen und mit zwei weiteren Männer die 45-Jährige aus dem Raum geborgen. Ein brennender Mülleimer hatte nach ersten Erkenntnissen das Feuer ausgelöst.

