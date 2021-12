Stand: 07.12.2021 17:20 Uhr Diebe stehlen in Emstek Dutzende Weihnachtsbäume

Unbekannte Täter haben mehrere Dutzend Weihnachtsbäume von einem Acker bei Emstek im Landkreis Cloppenburg gestohlen. Dem 60 Jahre alten Eigentümer fiel am Montagmorgen auf, dass die für den Verkauf bestimmten Tannenbäume verschwunden waren, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Demnach sollten die Bäume, die bereits geschlagen und eingenetzt auf einem Acker an einem Feldweg lagerten, am Montag für den Handel abtransportiert werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Bäume zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wegschafften und dazu einen Lastwagen oder einen Transporter nutzten. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

