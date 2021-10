Stand: 12.10.2021 09:24 Uhr Delmenhorst: Auto erfasst Radfahrerin - schwer verletzt

Bei einem Unfall in Delmenhorst hat am Montag eine 71-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Frau beim Linksabbiegen vom Pkw einer 63-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die 71-Jährige in ein Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt.

