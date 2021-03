Delmenhorst: 62-Jähriger nach Tötungsdelikt in U-Haft Stand: 25.03.2021 18:09 Uhr Nach einem Tötungsdelikt in Delmenhorst am Mittwoch sitzt der 62-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Er soll seine 28 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben.

Laut Polizei wurde er inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte, schweigt der Verdächtige bislang zu den Vorwürfen. Sie hatte zuvor Haftbefehl erlassen. Er soll die junge Frau laut Polizei am Mittwochmittag in einem Mehrfamilienhaus tödlich mit einem Messer verletzt haben.

Polizei trifft am Tatort auf drei Kinder

Der Attacke sei ein Streit voraus gegangen, so die Ermittler. Die verletzte Frau starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Die drei Kinder der Frau waren nach Angaben der Polizei in der Wohnung. Sie wurden in Obhut genommen und von einem Kriseninterventionsteam betreut. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei vor dem Wohnhaus fest.

