Stand: 22.11.2021 12:07 Uhr Dachstuhl abgebrannt: Reihenhaus in Hude ist unbewohnbar

Am Sonntagabend ist in Hude (Landkreis Oldenburg) der Dachstuhl eines Reihenhauses in Brand geraten. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr kamen sie bei einem Nachbarn unter. Das Obergeschoss wurde durch den Brand, das Erdgeschoss durch Löschwasser unbewohnbar. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

VIDEO: Hude: Reihenhaus in Brand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2021 | 07:30 Uhr