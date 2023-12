Stand: 08.12.2023 13:06 Uhr Cuxhaven: Seemannsmissionen lindern Heimweh an Weihnachten

Auch in diesem Jahr planen die Seemannsmissionen im Norden wieder Aktionen für Seeleute, die an Weihnachten in fremden Häfen festsitzen - unter anderem in Cuxhaven. Es gehe darum, ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen, sagt der dortige Seemannsdiakon Martin Struwe. Denn dass an Land überhaupt mit vielen Geschenken gefeiert werden kann, sei den Seeleuten zu verdanken: "Über 90 Prozent aller Waren, die wir im Angebot haben, werden von ihnen über die Meere zu uns gebracht", so Struwe. Die Seemannsmission packt den Seeleuten deshalb Weihnachtstüten, bezahlt aus Spenden. "Mit den Beiträgen finanzieren wir kleine Geschenke wie Mützen und Schals, eine Telefonkarte und ein paar Süßigkeiten, die wir dann in der Weihnachtszeit an Bord verteilen", sagt Struwe. Im vergangenen Jahr seien in Cuxhaven auf diese Weise 870 Seeleute beschenkt worden. Insgesamt werden nach Angaben der Deutschen Seemannsmission an den Stationen in Deutschland und 15 anderen Ländern mehr als 25.000 Geschenke an Seeleute verteilt.

Weitere Informationen Päckchen, Karten, Tannen und Gottesdienst für Seeleute Die Rostocker Seemannsmission bemüht sich, den Seeleuten im Hafen zu helfen - besonders in der Weihnachtszeit. (28.09.2023) mehr Freiwillige verteilen Geschenke an Seeleute Tim Zerbst und Randi Beth machen ein FSJ in der Seemannsmission Kiel. Dort haben sie sich eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht. (18.12.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min