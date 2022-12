Freiwillige verteilen Geschenke an Seeleute Stand: 18.12.2022 17:09 Uhr Wer zur See fährt, ist zum Weihnachtsfest oft tausende Kilometer von seiner Familie entfernt. Tim Zerbst und Randi Beth von der Seemannsmission Kiel haben sich deshalb eine Aktion ausgedacht, um diesen Menschen eine Freude zu machen.

Es ist Pack-Tag am Ostseekai in Kiel. Tim Zerbst und Randi Beth machen gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Seemannsmission in Kiel und haben sich in diesem Jahr ein ganz besonderes Projekt ausgedacht: Über Flyer und soziale Medien haben sie dazu aufgerufen, kleine Geschenke wie warme Socken, Handschuhe oder eine Tafel Schokolade zu spenden. Menschen können einen gepackten Schuhkarton bei der Seemannsmission in Kiel abgeben oder per Post senden. Bislang wurden mehr als 500 Pakete abgegeben.

Damit wollen Zerbst und Beth den Seefahrerinnen und Seefahrern eine Freude machen, die oft tausende Kilometer von ihren Familien entfernt sind und das Weihnachtsfest ohne ihre Angehörigen verbringen müssen. Vorher müssen Pakete aber überprüft werden, damit die Geschenke nicht gegen die Sicherheitsvorgaben an Bord verstoßen. Messer und andere gefährliche Gegenstände dürfen nicht auf die Schiffe. Deshalb öffnen Zerbst, Beth und andere Mitarbeitende der Seemannsmission derzeit täglich Pakete.

Ab Heiligabend werden an der Schleuse Geschenke verteilt

Die Seemannsmission Kiel, bei der die beiden seit August ihr FSJ absolvieren, kümmert sich das ganze Jahr über um Seeleute aus aller Welt. Im Seemannsheim direkt an der Schleuse in Kiel-Holtenau können sie übernachten und bekommen Verpflegung. Außerdem besuchen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden die Seeleute auch an Bord oder bieten Seelsorge an. Die Seemannsmission Kiel verteilt auch jedes Jahr Weihnachtsgeschenke aus Spenden, unter anderem von einer Supermarktkette und einem Schiffsausrüster. Nun sollen auch die von Tim Zerbst und Randi Beth organisierten Päckchen dazukommen.

Bis zum 22. Dezember nehmen die FSJler noch Geschenke an. Verteilen wollen sie sie ab Heiligabend an Seefahrerinnen und Seefahrer, die durch die Kieler Schleusen kommen.

