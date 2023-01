Stand: 04.01.2023 12:40 Uhr Cuxhaven: 80-Jährige tot auf ihrem Grundstück gefunden

Eine 80-Jährige ist am Neujahrstag tot auf ihrem Grundstück im Stadtteil Lüdingworth gefunden worden. Die Frau wurde nach Hinweisen einer besorgten Freundin entdeckt. Diese hatte sie am Neujahrstag telefonisch nicht erreichen konnte. Alarmierte Polizisten fanden die Seniorin am Rande eines Grabens auf ihrem Grundstück. Für die 80-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 91 Jahre alte Lebensgefährte der Frau musste am Vormittag stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt derzeit die genauen Todesumstände.

