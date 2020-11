Stand: 20.11.2020 08:47 Uhr Corona an Delmenhorster Grundschule

Erneuter Corona-Ausbruch in Delmenhorst: An der Grundschule Beethovenstraße gibt es offenbar einen Corona-Fall, zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie mehrere Lehrkräfte sind in Quarantäne. Die Schule soll nun vom 20. November bis zum 2. Dezember geschlossen bleiben. "Alle Schülerinnen und Schüler wechseln in den Heimunterricht entsprechend dem Szenario C des Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Schulen", teilte die Stadt mit. Eine Notbetreuung in der Schule werde eingerichtet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.11.2020 | 06:30 Uhr