Corona: Weiter steigende Zahlen in Vechta und im Emsland Stand: 06.10.2020 19:28 Uhr Die Corona-Zahlen im Landkreis Vechta übersteigen den kritischen Wert. Inzwischen ist dort ein weiteres Seniorenheim betroffen. Auch im Emsland gehen die Zahlen nach oben.

In Vechta ist in einem weiteren Senioren- und Pflegeheim eine Corona-Infektion festgestellt worden: Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, hat sich eine Pflegekraft in einem Haus des St. Hedwig-Stifts mit dem Virus angesteckt. Diese sei verwandt mit einer der infizierten Pflegekräfte in einer Senioreneinrichtung des Stifts, in der es bereits mehr als 50 Infizierte und zwei Todesfälle gibt. Dort wurde nun zudem bei vier weiteren Bewohnern und drei weiteren Pflegekräften das Coronavirus nachgewiesen. "Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 57,34", so der Landkreis weiter. Die Zahl gibt die Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. 779 Menschen seien in Quarantäne.

Emsland hat 50er-Marke fast erreicht

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Sögel steigt auch die Zahl der Corona-Fälle im Emsland. Nach Angaben des Sozialministeriums lag der Landkreis am Dienstag bei knapp 47 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bei 50 Fällen ist der kritische Grenzwert erreicht, ab dem eine Kommune weitere Maßnahmen zur Eingrenzung des Virus einleiten muss. Mittlerweile sind in Sögel mehr als 80 Schlachthof-Mitarbeiter und Kontaktpersonen positiv getestet worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das öffentliche Leben in der Samtgemeinde wird für die kommenden zwei Wochen stark eingeschränkt. Nach dem Ausbruch im Schlachthof werden nach Angaben des Konzerns Tönnies seit Dienstag auch die Mitarbeiter des Schlachthofs in Badbergen (Landkreis Osnabrück) täglich auf Corona getestet.

Cloppenburg: Zahlen stabilisieren sich

Sinkende Zahlen werden unterdessen aus dem Nachbarlandkreis Cloppenburg gemeldet. Dort liegt der sogenannte Inzidenzwert bei 39,3. Im Landkreis Wesermarsch sanken die Infektionszahlen auf 33,9 Fälle.

