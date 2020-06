Stand: 30.06.2020 10:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Geflügelwirtschaft sucht Lösung für Puten

Putenzüchter in Niedersachsen wissen nicht, wohin mit Zehntausenden Tieren. Nachdem am vergangenen Freitag alle Beschäftigten des Putenschlachters Geestland in Wildeshausen in Quarantäne geschickt wurden, können die Tiere nicht mehr abgenommen und verarbeitet werden. Noch hat Geestland keinen Betrieb gefunden, der mehrere zehntausend Puten übernimmt. Sollte das nicht bald passieren, müssten die Tiere von den Landwirten selbst in den Ställen getötet werden.

Was passiert mit den Puten?

Denn der Platz werde zu knapp, die überwiegend männlichen Tiere zu aggressiv, sagte der Präsident der deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke. Die Gewerbeaufsichtsbehörde müsse nun den anderen niedersächsischen Putenschlachtbetrieben erlauben, mehr Tiere zu schlachten. Erst dann könnten die Geestland-Puten übernommen werden, so Ripke. Vollständig könnten die Tiere aber nicht abgekauft werden, dafür seien es zu viele.

40.000 Schlachtungen am Tag

40.000 Tiere pro Tag verarbeitet der zur Wiesenhof-Gruppe gehörende Putenschlachter Geestland normalerweise. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich 53 Geestland-Beschäftigte mit dem Corona-Virus infiziert haben. Freitag in einer Woche soll der Betrieb wieder öffnen.

