Stand: 27.10.2020 17:53 Uhr Cloppenburg: Bereits 17 Infektionen auf Intensivstation

Nach dem Corona-Ausbruch auf der Intensivstation des St. Josefs-Hospitals in Cloppenburg sind weitere acht Personen positiv auf das Virus getestet worden. Der Geschäftsführer der Klinik geht davon aus, dass der Betrieb auf der Station in den kommenden Tagen dennoch aufrechterhalten werden kann. In den vergangenen Tagen war bereits bei acht Mitarbeitern und einem Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Mittlerweile liegen die Testergebnisse für alle Patienten und insgesamt 120 Mitarbeiter der Station vor. Zur Sicherheit soll es am Donnerstag noch einen zweiten Test geben.

Weitere Informationen Cloppenburg: Acht Mitarbeiter von Intensivstation infiziert Laut Landkreis ist unklar, wo sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 80 Testergebnisse stehen noch aus. (26.10.2020) mehr

