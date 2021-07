Stand: 02.07.2021 19:18 Uhr Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 2022 in Oldenburg

Die Stadt Oldenburg wird im Jahr 2022 erstmals den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" ausrichten. Im Juni werden junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland eine Woche zusammenkommen und gegeneinander antreten. Eine Jury kürt am Ende die besten Nachwuchsmusiker. "Jugend musiziert" gilt als einer der größten musikalischen Nachwuchswettbewerbe weltweit. Mehr als 2.000 Gäste werden in Oldenburg erwartet. "Für uns ist das wie die WM im eigenen Land", sagte der Oldenburger Musikschulleiter Holger Denckmann. Im Jahr 2020 war der Bundesentscheid wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, in diesem Jahr lief die Veranstaltung digital.

