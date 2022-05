Stand: 18.05.2022 14:21 Uhr Bundeswehr und Katastrophenschutz üben Tierseuchen-Notfall

Im Landkreis Leer üben heute Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes gemeinsam mit der Bundeswehr den Notfall. Laut dem Landkreis wird der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche simuliert. Um gemeinsam gegen Tierseuchen vorzugehen, haben der Landkreis Leer und die Bundeswehr eine Zusammenarbeit vereinbart. Dafür wird auf dem Gelände der Evenburg-Kaserne in Leer unter anderem ein Logistikzentrum aufgebaut. An der Übung beteiligen sich das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst, das in Leer stationiert ist, sowie Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW) und Tierärztinnen und Tierärzte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2022 | 09:30 Uhr