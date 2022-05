Stand: 31.05.2022 14:40 Uhr Bunde: Zöllner kontrollieren gesuchten Mann - Festnahme

Eine Zollstreife hat auf der Autobahn 31 bei Bunde (Landkreis Leer) einen mit fünf Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Die Beamten hatten den 48 Jahre alten Mann am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche nach der Einreise aus den Niederlanden kontrolliert, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Bei der Durchsuchung des Pkw entdeckten die Fahnder 13 Gramm Marihuana und fünf Gramm Kokain. "Teilweise gab der Reisende die Betäubungsmittel freiwillig heraus. Weitere Drogen fanden wir durch nähere Absuche an der Person und am Fahrzeug. Auf Nachfrage meiner Kollegen gestand der allein reisende Mann zudem ein, vor Fahrtantritt Kokain konsumiert zu haben," sagte Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg. Die anschließende Personenabfrage ergab, dass das Amtsgericht Suhl und die Staatsanwaltschaft Meiningen fünf Haftbefehle gegen den Reisenden erlassen hatten. "Wir haben den Mann sofort festgenommen", sagte Mauritz. Die Ermittler brachten den Drogenschmuggler in eine Justizvollzugsanstalt.

