Briefe an den Osterhasen: Postamt in Ostereistedt öffnet Stand: 19.02.2021 11:09 Uhr Es dauert zwar noch eine Weile bis Ostern, aber im Osterhasenpostamt in Ostereistedt geht bereits am Montag die Arbeit los. Dann beantwortet Hanni Hase wieder die Briefe von Kindern aus aller Welt.

Das Postamt in der kleinen Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme) öffnet bereits im zweiten Jahr trotz Corona-Pandemie. "Gerade in dieser für viele Familien anspruchsvollen Zeit hat unsere traditionelle Briefschreib-Aktion einen ganz besonderen Wert", sagte Frank Schmidt, der für das Osterhasenpostamt verantwortlich ist.

Kinder schreiben auch von ihren Sorgen

Als die Kinder im vergangenen Jahr wegen Corona nicht zur Schule und in die Kita gehen konnten, kam bei Hanni Hase eine Rekordzahl von 59.000 Briefen an. Es seien fröhliche, aber auch nachdenkliche Zeilen darunter gewesen, sagte Schmidt. Die Briefe für den Osterhasen legen zum Teil weite Strecken zurück - einige kommen aus den USA, aus Russland oder Taiwan. 17 freiwillige Helferinnen und Helfern stellen sicher, dass jeder Brief beantwortet wird.

Wer bis zum 29. März schreibt, erhält die Antwort noch vor Ostern. Die Adresse des Osterhasenpostamts lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt

