Stand: 24.05.2022 10:22 Uhr Bremervörde: Unfallverursacher stirbt in Krankenhaus

Nach einem Unfall am Montagvormittag auf der B74 bei Bremervörde im Landkreis Rotenburg ist der 50-jährige Unfallverursacher im Krankenhaus verstorben. Der Mann war er mit seinem Transporter in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Neben dem tödlich verletzten Fahrer wurden der 58-jährige Lkw-Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer im Transporter verletzt. Warum der 50-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar.

