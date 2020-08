Stand: 18.08.2020 10:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bremerhaven soll wieder IC-Anschluss bekommen

Die Deutsche Bahn will Bremerhaven nach eigenen Angaben wieder direkt an den Fernverkehr anbinden. Angestrebt werde eine IC-Strecke von Köln über Bremen an die Nordseeküste ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021. Eine Testphase von zwei Jahren soll zeigen, ob die Direktverbindung dauerhaft bestehen bleibt. Seit 2001 fahren nur noch Regionalzüge und S-Bahnen nach Bremerhaven.

