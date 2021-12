Stand: 28.12.2021 16:19 Uhr Bremerhaven: Unbekannte werfen Brandsätze auf Gesundheitsamt

Unbekannte haben am Montagabend Brandsätze gegen die Fassade des Gesundheitsamtes in Bremerhaven geworfen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe eine Person das Feuer an der Rückseite des Gebäudes entzündet. Die Brandsätze seien von alleine erloschen. In Bremerhaven hatten am Montag rund 380 Menschen an zwei Corona-Demonstrationen teilgenommen. Dort wurden zehn Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingeleitet. Einen Zusammenhang zwischen der Tat und den Demonstrationen konnte die Polizei nicht bestätigen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0471) 953 44 44.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2021 | 06:30 Uhr