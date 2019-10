Stand: 24.10.2019 19:17 Uhr

Auswandererhaus in Bremerhaven wird erweitert

Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven will künftig stärker auch die Geschichte von Einwanderung in den Blick nehmen. Dabei solle vor allem das Konfliktpotenzial von Migration dargestellt werden, sagte Museumsdirektorin Simone Eick am Donnerstag bei der Vorstellung der Ausbaupläne. Platz für die Neuausrichtung bietet ein mehr als zwölf Millionen Euro teurer Erweiterungsbau, der im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein soll.

Videos 44:12 Nordseereport Schiffsgeschichten Nordseereport Schiffe erzählen Geschichten - von Luxus und Not, von Tragödien und Aufbruch, von Alltag und Fernweh. Einige von ihnen werden im Auswandererhaus in Bremerhaven festgehalten. (28.10.2018) Video (44:12 min)

Schwerpunkt auf Migrationskonflikte

Mit dem neuen Dauerausstellungsteil wolle das Museum zeigen, dass Konflikte in Einwanderungsgesellschaften zum Alltag gehörten, sagte Eick. Als Beispiele für die inhaltliche Erweiterung nannte sie Migrationskonflikte, die etwa durch Wohnraummangel, Lohnungleichheit oder durch Fragen der kulturellen Gleichberechtigung ausgelöst werden. "Es gibt kein Thema, das die Menschen neben Klimawandel und Nachhaltigkeit mehr beschäftigt als Auswanderung und Einwanderung", betonte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Daher sei es wichtig, dass das Auswandererhaus als Migrationsmuseum Menschen dabei helfe, ohne Hass, Neid und Gewalt miteinander zu leben.

Porträts von Einwanderern auf Fassade

Wissenschaftler des Museums wollen im nächsten Jahr durch Deutschland reisen, um mit Einwanderern Interviews für die neue Dauerausstellung zu führen. Die Biografien der interviewten Einwanderer sollen den Lebensläufen von Migranten in der Geschichte gegenübergestellt werden. An der Fassade des Neubaus sollen zudem reliefartig Porträts von über hundert Einwanderern nach Deutschland abgebildet werden. Finanziert wird die Erweiterung vom Bund, Land und der Stadt. Die Stadt stellt das Grundstück. Das Museum bleibt während der Bauzeiten geöffnet.

Fast 2,7 Millionen Besucher seit 2005

Das Deutsche Auswandererhaus wurde 2005 eröffnet, um an die über sieben Millionen Menschen zu erinnern, die von 1830 bis 1974 meist über Bremerhaven in die Neue Welt gezogen waren. 2010 wurde der erste Erweiterungsbau des Museums eröffnet, der 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach Deutschland dokumentiert. Bislang zählte das Museum knapp 2,7 Millionen Besucher. 2007 wurde es als Europas "Museum des Jahres" ausgezeichnet.

