Stand: 04.01.2021 09:28 Uhr Bremerhaven: Abwracken der "Seute Deern" startet

Der Traditionssegler "Seute Deern" wird ab heute in Bremerhaven abgewrackt. Das marode Schiff liegt seit Monaten in einer Ecke des Museumshafens. Weil die "Seute Deern" voller Schadstoffe steckt, ist der Abbruch des Schiffs aufwendig. Die Arbeiten sollen im Juni beendet sein. Das Abwracken kostet rund drei Millionen Euro. Das rund 100 Jahre alte Segelschiff war im August 2019 havariert und auf den Grund des Hafenbeckens gesunken. Ein halbes Jahr zuvor war an Bord ein Feuer ausgebrochen.

