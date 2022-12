Stand: 01.12.2022 21:19 Uhr Brandseeschwalbe ist Seevogel des Jahres 2023

Die Brandseeschwalbe ist vom Naturschutzverein Jordsand zum Seevogel des Jahres 2023 gekürt worden. Diese vom Aussterben bedrohte Vogelart sei in der diesjährigen Brutzeit von einer noch nie dagewesenen Vogelgrippe-Epidemie betroffen gewesen, teilte der Verein am Donnerstag in Ahrensburg bei Hamburg mit. Die Brandseeschwalbe war bereits 2015 Seevogel des Jahres. Die erneute Benennung verdeutliche, wie stark der elegante Fischfänger aktuell gefährdet sei, sagte Vereinsvorsitzender Veit Hennig. Neben Brandseeschwalben litten auch Flussseeschwalben, Kormorane, Lachmöwen und Basstölpel stark unter der Vogelgrippe. Die Brandseeschwalbe als Seevogel des Jahres stehe somit auch stellvertretend für andere in Nord- und Ostsee von der Vogelgrippe betroffene See- und Küstenvögel, hieß es. Charakteristisch für die Brandseeschwalbe sind das weiße Gefieder, die silbergrauen Oberflügel, der schwarze Schnabel mit der gelben Spitze und ein schwarzer Federschopf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Artenschutz