Stand: 23.01.2021 17:18 Uhr Brand in Weener: Mann ums Leben gekommen

Beim Brand eines Einfamilienhaus in Weener in Ostfriesland ist ein Mensch gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkten Nachbarn in der vergangenen Nacht Rauch, der aus dem Dach des Hauses in Weener-Vellage kam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Einsatzkräfte fanden im Haus einen leblosen Mann. Nähere Angaben zur Identität des Mannes gab es am Sonnabend noch nicht. Der Brand wurde bis zum frühen Morgen gelöscht.

