Brand in Dörverden: In Halle war Asbest verbaut

Beim Großbrand einer Lagerhalle in Dörverden (Landkreis Verden) sind möglicherweise schädliche Stoffe freigesetzt worden: Nach Angaben der Gemeinde bestand die Verkleidung der Halle in der Ortschaft Westen teilweise aus Asbestplatten. Am Sonntagnachmittag ging die Polizei davon aus, dass wohl kein Asbest freigesetzt wurde, da sich die Platten in einem weniger betroffenen Teil des Gebäudes befunden hätten. Auf dem Dach der Halle war allerdings eine Photovoltaikanlage, die ebenfalls in Brand geriet. Dadurch könnten laut Polizei ebenfalls schädliche Stoffe in die Luft gelangt sein. Die Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Löscharbeiten dauern wohl noch den ganzen Tag

Das Feuer in der Lagerhalle war gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Gelagert wurden dort Strohballen und landwirtschaftliche Geräte. Die Halle stürzte größtenteils ein, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Löscharbeiten dauern an und werden voraussichtlich noch den ganzen Tag in Anspruch nehmen, wie die Polizei NDR.de sagte. Von der Gemeinde hieß es: "Das Feuer ist zwischenzeitlich unter Kontrolle, so dass lokal keine Gefahr für die Allgemeinheit besteht." Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Warnung der Gemeinde: Vorsicht bei Asche-Entsorgung

Angesichts einer möglichen Verseuchung durch Asbest warnte die Gemeinde Dörverden: Werden in direkter Nähe des Brandorts Aschereste gefunden, sollten diese in Abstimmung mit dem Landkreis mit Schutzhandschuhen aufgenommen und in einem Müllbeutel verschlossen in einer draußen stehenden Restmülltonne entsorgt werden. Für Rückfragen zur Entsorgung sei der zuständige Fachdienst des Landkreises unter der Telefonnummer (04231) 15 377 zu erreichen.

