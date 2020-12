Brand in Delmenhorst: Betrunkener vergisst Essen im Ofen Stand: 20.12.2020 09:20 Uhr Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ausgelöst. Er war eingeschlafen, während sein Essen im Backofen verbrannte. Der Schaden: 50.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei wachte der 48-Jährige auf, als die in seiner Wohnung montierten Rauchmelder Alarm schlugen. Daraufhin habe er zunächst versucht, dass Feuer in der Küche selbst zu löschen. Weil er damit jedoch keinen Erfolg hatte, alarmierte er die Feuerwehr.

Drei Bewohner über Drehleiter gerettet

Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte starken Rauch aus dem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Raabe-Straße dringen. Während sich der Mann aus der Brandwohnung selbst in Sicherheit bringen konnte, holte die Feuerwehr drei Bewohner aus angrenzenden Wohnungen über die Drehleiter aus dem Gefahrenbereich. Am Ende gelang es der Feuerwehr jedoch, eine Ausbreitung des Feuers auf andere Wohnungen zu verhindern.

Keine Verletzten

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der 48-Jährige sei aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Es habe sich herausgestellt, dass er stark alkoholisiert war.

