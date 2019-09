Stand: 01.09.2019 12:37 Uhr

Bootsunfall: Prozess beginnt nach drei Jahren

Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass bei einem schweren Sportbootunfall bei Barßel (Landkreis Cloppenburg) zwei Menschen ums Leben kamen. Die Boote mit jeweils vier Insassen sollen sich auf der Rückfahrt vom Hafenfest ein Rennen geliefert haben, als sie mit hohem Tempo kollidierten. Nach jahrelangem Gerangel um die Zuständigkeit beginnt am Montag nun auch die juristische Aufarbeitung des Unglücks: Ein 28-jähriger Mann aus Barßel, der eines der Boote gesteuert hatte, muss sich wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Emden verantworten.

Angeklagtem droht Bewährungsstrafe

Sieben Zeugen sind für den ersten Prozesstag geladen, darunter auch Sachverständige. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wird das Urteil vermutlich erst in einer Woche fallen. Nach Angaben von Experten droht dem Angeklagten, der zum Zeitpunkt des Unglücks betrunken war, eine Haftstrafe auf Bewährung. Der 27-jährige Fahrer des anderen Bootes und eine 24-jährige Mitfahrerin waren bei dem Unfall gestorben.

BGH gibt Prozess nach Emden

Die Amtsgerichte Westerstede, Cloppenburg und Emden hatten mehr als zwei Jahre lang gestritten, wer für den Fall zuständig ist. Im Januar entschied schließlich der Bundesgerichtshof (BGH), dass das Verfahren vor dem Amtsgericht Emden stattfinden muss. Begründet wurde dies damit, dass der Unfall auf dem Wasser passierte und Emden für Strafsachen im Binnenschiffverkehr zuständig sei.

