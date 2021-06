Bombenfunde? Bahn sperrt Strecke zwischen Achim und Bremen Stand: 21.06.2021 14:40 Uhr Bei Arbeiten an einer Bahnstrecke in Bremen-Sebaldsbrück wurden an mehreren Stellen mutmaßliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das hat drastische Folgen für den Bahnverkehr.

Für eine Woche wird der Streckenabschnitt zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Achim komplett gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Sperrung beginnt demnach am Freitag um 23 Uhr. Eine Woche, später am Freitag, 2. Juli, soll die Strecke voraussichtlich wieder freigegeben werden.

Mehr als 300 Zugverbindungen betroffen

Betroffen sind mehr als 300 Zugverbindungen. Überregional fahrende Züge, etwa von Hannover nach Emden, Wilhelmshaven oder Bremerhaven sollen umgeleitet werden. Dabei sind Verzögerungen von 30 Minuten möglich. Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan angekündigt - dieser soll am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht werden. Jeder Reisende soll mehr Zeit einplanen, sagte eine Bahnsprecherin dem NDR in Niedersachsen. Sie empfahl zudem, dass jeder, der nicht zwingend fahren muss, ab Freitag auf Reisen zwischen Hannover und Bremen verzichten solle.

Schienenersatzverkehr bei der Nordwestbahn

Im regionalen Bahnverkehr sollen zudem Busse als Schienenersatzverkehr genutzt werden. Dies plant etwa die Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Bremen Hauptbahnhof und Verden (Aller). Pendler müssten mit mehr als 60 Minuten Verzögerungen für die Verbindung RS1 rechnen, teilte die Eisenbahngesellschaft mit.

Bahndamm wird abgetragen

Die Verdachtsfälle waren laut Deutscher Bahn bei Vorarbeiten für eine Sanierung der Eisenbahnüberführung an der Sebaldsbrücker Heerstraße in Bremen aufgefallen. Die bei Bodenuntersuchungen entdeckten Auffälligkeiten im Bahndamm müssten nun zwingend näher untersucht werden, teilte das Unternehmen mit. Für die Bahn ist das eine logistische Herausforderung, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Sie muss die Oberleitungen abnehmen und den Bahndamm auf einer Länge von rund 30 Metern und einer Tiefe bis etwa fünf Metern abtragen lassen. Die Arbeiten sollen rund um die Uhr erfolgen.

