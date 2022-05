Stand: 19.05.2022 14:22 Uhr Bischof Adomeit kritisiert Angriffskrieg auf die Ukraine

Der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit hat den "menschenverachtenden Angriffskrieg auf die Ukraine" scharf kritisiert. "Als Evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg stehen wir an der Seite der Opfer des Krieges", sagte er in Rastede (Landkreis Ammerland). Dort hat am Donnerstag die Frühjahrssynode begonnen. Der Bischof betonte, er könne die Überlegungen zu den Waffenlieferungen nachvollziehen. "Krieg solle nach Gottes Willen aber nicht sein", so Adomeit. Daher sei er unzufrieden mit dem Beschluss der Bundesregierung, der Bundeswehr zusätzlich 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. "Panzer, Haubitzen und Raketen sollten auch zukünftig nicht zu politischen Mitteln der Wahl gehören." Außerdem führe der Beschluss zu Kürzungen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und der humanitären Hilfe. Das dürfe nicht hingenommen werden.

