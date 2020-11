Stand: 20.11.2020 17:00 Uhr Bis zu 7.000 Euro: Landkreis Vechta versteigert Zuchtpferde

Etwa 100 Zuchtpferde sind am Freitag im Auftrag des Landkreises Vechta versteigert worden. "Wir freuen uns, dass die Tiere durch die Versteigerung in tierschutzgerechte Verhältnisse kommen", sagte ein Sprecher des Landkreises. Pro Pferd wurden demnach zwischen 700 und 7.000 Euro bezahlt. Die Tiere waren dem Eigentümer wegen wiederholter Verstöße gegen den Tierschutz weggenommen worden. Laut Landkreis darf er keine Pferde mehr halten. Unter den versteigerten 103 Tieren waren Fohlen sowie ausgewachsene Stuten und Hengste. Bei der Auktion im Tierpark Ströhen in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) durften wegen der Corona-Pandemie nur 300 Bieter teilnehmen. "Der Erlös steht dem ehemaligen Besitzer zu, allerdings abzüglich der Kosten, die der Kreisverwaltung durch die Wegnahme, Auktion und Verwaltungsaufwand entstanden sind", so der Sprecher weiter.

