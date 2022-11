Bilder erzählen Geschichten: Kibum in Oldenburg Stand: 12.11.2022 15:10 Uhr Am Sonnabend hat Jeff Kinney die 48. Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum in Oldenburg eröffnet. Der Autor der Buchreihe "Gregs Tagebuch" stellte die neue Folge "Gregs Tagebuch 17 - Voll aufgedreht" vor.

Die Kibum präsentiert bis zum 22. November mehr als 2.000 Neuerscheinungen aus deutschsprachigen Ländern und hat mehr als 250 Veranstaltungen im Programm. Darunter sind Lesungen für Schulen und Kitas, Gespräche mit Autorinnen und Autoren sowie eine Tagung für Fachkräfte. Das Motto der diesjährigen Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse lautet "Mehr als krach & bumm! Kibum, Comics und Graphic Novels".

Einblicke in die Ateliers von Autoren

Das begleitende Online-Rahmenprogramm gibt unter anderem Einblicke in die Ateliers von Comic-Autorinnen und Autoren wie Flix und Mawil. Darüber hinaus bietet das 40. Oldenburger Kinderfilmfestival des Casablanca Programmkinos im Rahmen der Kibum ein kostenpflichtiges Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Die Messe wird seit 1975 von der Stadt Oldenburg und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gemeinsam veranstaltet. Sie ist die größte nicht-​kommerzielle Messe ihrer Art in der Bundesrepublik Deutschland.

