Stand: 17.03.2021 11:22 Uhr Betrunkener fährt auf der Felge - Funkenflug und Feuer

Die Polizei in Bremerhaven hat in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, das durch laute Fahrgeräusche und Funkenflug aufgefallen war. Dem Pkw habe der rechte Vorderreifen gefehlt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem das Auto angehalten worden war, fing der Motorraum Feuer. Während der Löscharbeiten machte der Fahrer freiwillig einen Alkoholtest. Der 49-Jährige erreichte dabei einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit gelegen habe, so die Polizei. Wo der rechte Vorderreifen abhanden gekommen sein könnte, teilte die Polizei nicht mit. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Hier ist der Mitschnitt der 15.00-Uhr-Sendung. Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.03.2021 | 15:00 Uhr