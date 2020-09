Stand: 26.09.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Betrunkener 17-Jähriger flüchtet im Auto vor Polizei

Ein Strafverfahren erwartet einen 17-Jährigen aus Cloppenburg. Der junge Mann war in der Nacht zu Sonnabend in Cappeln (Landkreis Cloppenburg) in einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Als die Beamten ihn kurze Zeit später stoppen konnte, stellte sich zusätzlich zur fehlenden Führerschein noch heraus, dass der 17-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwillige Alkoholtest habe einen Wert von 1,44 Promille ergeben, teilte eine Polizeisprecherin mit. Gegen den jungen Mann werde nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.09.2020 | 14:00 Uhr