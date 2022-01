Bei Airbus drohen Streiks - trotz geplanter Neueinstellungen Stand: 25.01.2022 08:36 Uhr Airbus will 6.000 neue Arbeitsplätze schaffen - aber auch im Werk in Stade? Hinter den Toren werden Streiks vorbereitet. Heute könnte es Neuigkeiten vom Management geben.

Gewerkschaft und Betriebsräte wollen in den unbefristeten Arbeitskampf, falls in der nächsten Verhandlungsrunde am 31. Januar kein Ergebnis in Sachen Standortsicherung erzielt wird. Über die geplanten Neueinstellungen bis Ende Juni, die das Management im europäischen Betriebsrat angekündigt hatte, waren die Airbus-Betriebsräte überrascht.

Auftragsbücher füllen sich

"Das spielt uns in die Karten", sagt der Stader Airbus-Betriebsratsvorsitzende Tamer Yüksel. Er fragt sich, wie Airbus eine Beschäftigungs- und Standortsicherung angesichts geplanter Neueinstellungen verweigern will. Während am Standort der Arbeitskampf vorbereitet wird, füllen sich die Auftragsbücher wieder, mehr Flugzeuge müssen gebaut werden. Seit langem verweigern die Arbeitnehmenden Überstunden und hoffen darauf, dass von den weltweit 6.000 angekündigten Neueinstellungen möglichst viele in den norddeutschen Werken wie Stade und Finkenwerder erfolgen.

Weitere Neuigkeiten soll es diese Woche geben

Möglicherweise legt das Management heute im Gesamtbetriebsrat konkrete Zahlen den Tisch. Für den Verlauf dieser Woche hat Airbus-Deutschland angekündigt mitzuteilen, wie viele Neueinstellungen in den jeweiligen Werken erfolgen.

