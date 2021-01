Stand: 14.01.2021 14:18 Uhr Barnstorf: 23-Jähriger nach Messerattacke in Lebensgefahr

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 23 Jahre alter Mann in Barnstorf (Landkreis Diepholz) bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei meldete. Ein Anrufer hatte demnach gegen 4 Uhr Rettungskräfte zu einer Wohnung gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte auf den Mann, der mehrere Stichverletzungen im Bauch- und Brustbereich erlitten hatte. Ein Rettungshubschrauber transportierte den 23-Jährigen in eine Klinik. Beamte nahmen in Tatortnähe einen 26 Jahre alten Mann aus Barnstorf fest, der den Angaben zufolge unter dringendem Tatverdacht steht. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2021 | 14:30 Uhr