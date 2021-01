Stand: 01.01.2021 14:05 Uhr Baltrum: Bewohner bewusstlos aus verrauchtem Haus gerettet

Am Silvesternachmittag ist die Feuerwehr auf der Insel Baltrum zu einem stark verrauchten Haus ausgerückt. Mit Atemschutzgeräten gingen Feuerwehrleute in das Haus und fanden im Obergeschoss den bewusstlosen Bewohner. Er hatte Rauchgas eingeatmet und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf dem Festland gebracht. In der Küche des Hauses entdeckten Einsatzkräfte verbranntes Essen in einer Pfanne auf dem Herd. Dieses hatte den Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Aurich zufolge die extreme Verrauchung ausgelöst. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude von den Rauchgasen befreit. Das Obergeschoss ist laut Feuerwehr wegen des Rauchschadens vorerst jedoch nicht bewohnbar.

