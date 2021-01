Stand: 14.01.2021 13:19 Uhr Bahnverkehr gefährdet: Kind legt Schottersteine auf Gleise

Ein Kind hat im Bahnhof Bardowick im Landkreis Lüneburg am frühen Mittwochnachmittag Schottersteine auf die Gleise gelegt - und damit die Verspätung von insgesamt zehn Zügen verursacht. Der Fahrer eines Güterzugs bemerkte die Steine als erster, als er mit dem Zug darüber fuhr. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Der nachfolgende Zugführer eines Metronom fuhr in dem Bereich bereits mit geringer Geschwindigkeit und leitete sofort eine Schnellbremsung ein, als er ein Kind erkannte, das weitere Schottersteine auf die Gleise legte. Bei dem Kind handelt es sich den Angaben zufolge um einen etwa zehn Jahre alten Jungen, der mit einer orangefarbenen Mütze, einer grünen Winterjacke und einer grauen Hose bekleidet war. Möglicherweise seien noch weitere Kinder dabei gewesen, so die Polizei. Die Bundespolizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (0421) 16 29 97 77 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2021 | 13:30 Uhr