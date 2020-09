Stand: 27.09.2020 12:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bahnverkehr Hude-Oldenburg eingeschränkt

Vom 3. bis 5. Oktober sowie am 19. Oktober führt die Deutsche Bahn Gleis- und Weichenarbeiten zwischen Hude und Oldenburg Hauptbahnhof durch. Wie die NordWestBahn mitteilt, fallen deshalb am späten Abend und in der Nacht einzelne Verbindungen der Line RS 3 auf dieser Strecke aus. Die NordWestBahn richtet nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

