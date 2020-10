Stand: 27.10.2020 19:49 Uhr Bad Zwischenahn: Blindgänger erfolgreich entschärft

In der Gemeinde Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist am Dienstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 19 Uhr Entwarnung gegeben. Der Fundort in der Nähe vom Park der Gärten war zuvor weiträumig abgesperrt worden. 800 Menschen im Umkreis von einem Kilometer mussten ihre Wohnungen verlassen. Für sie wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

