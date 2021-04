Stand: 20.04.2021 07:59 Uhr Baby zu Tode geschüttelt? Prozess gegen 34-Jährige in Aurich

Vor dem Landgericht Aurich muss sich von heute an eine Mutter wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 34-Jährigen aus Filsum vor, ihre vier Monate alte Tochter im November 2017 stark geschüttelt zu haben. Sie wurde dadurch stark am Kopf verletzt und starb später in einem Krankenhaus. Zum Auftakt des Prozesses sind mehrere Zeugen und Sachverständige geladen. Ein Urteil könnte Anfang Mai fallen. Der Frau droht eine Haftstrafe von drei bis 15 Jahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.04.2021 | 06:30 Uhr