BGH: Darf Wohnung an Touristen vermietet werden?

Darf eine Wohnungseigentümerin ihre Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus an Feriengäste vermieten, wenn alle anderen Eigentümer dagegen sind? Mit dieser Frage setzt sich heute der Bundesgerichtshof (BGH) auseinander. Die Karlsruher Richter müssen in einem Fall aus Papenburg (Landkreis Emsland) entscheiden. Zuletzt hatte das Landgericht Aurich geurteilt, dass die Eigentümerin die Wohnung durchaus vermieten darf.

Gilt nachträglicher Ausschluss?

Es stützte sich auf ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2010. Demnach hat jeder Eigentümer zunächst einmal das Recht, mit seiner Wohnung zu machen, was er will, "wenn die Teilungserklärung nichts anderes bestimmt und die Wohnungseigentümer nichts anderes vereinbart haben". Im vorliegenden Fall aus Papenburg war denn auch die Kurzzeit-Vermietung gestattet. Allerdings haben die Eigentümer im Nachhinein mit einer sogenannte Öffnungsklausel und Dreiviertel-Mehrheit die Vermietung an Feriengäste ausgeschlossen. Ob der BGH das ebenso wenig anerkennt wie das Landgericht Aurich, könnte bereits heute feststehen.

Umwandlung teilweise nur mit Genehmigung

Unabhängig davon gelten in etlichen Kommunen mit Wohnungsnot inzwischen sogenannte Zweckentfremdungsverbote für Wohnraum. Damit soll verhindert werden, dass Kurzzeit-Vermietungen zum Beispiel über den Unterkunftsvermittler Airbnb überhandnehmen und dadurch die Mietpreise insgesamt steigen. Wer etwa in Berlin an Feriengäste vermieten will, braucht dafür eine Genehmigung.

