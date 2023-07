Autos geladen: Frachter "Fremantle Highway" auf Nordsee in Brand Stand: 26.07.2023 10:10 Uhr Ein mit 3.000 Autos beladenes Frachtschiff ist vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Rettungskräfte versuchen, die "Freemantle Highway" vor dem Sinken zu bewahren. Ein Crewmitglied ist tot.

Der Frachter war auf dem von Bremerhaven ins ägyptische Port Said, als in der Nacht offenbar ein Elektroauto an Bord Feuer fing. Das teilte die niederländische Küstenwache mit. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet. Die 22-köpfige Besatzung habe zunächst versucht, das Feuer zu löschen. Mehrere Crewmitglieder seien in die Nordsee gesprungen, um sich zu retten. Die meisten seien mit Hubschraubern von Bord geholt worden, so die Küstenwache weiter. Ein Mann starb, mehrere wurden verletzt. Die Umstände sind bisher nicht bekannt.

Havariekommando Cuxhaven hat Hilfe angeboten

Derweil hält sich das deutsche Havariekommando in Cuxhaven bereit, die Kolleginnen und Kollegen vor Ameland zu unterstützen. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Man habe bereits Hilfe angeboten. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer. Es plant und organisiert bei Unfällen auf Nord- und Ostsee Unterstützung für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden.

