Autoposer: Polizei legt vier Fahrzeuge still

Bei Kontrollen in der sogenannten Autoposer-Szene hat die Polizei in Brake am Wochenende vier Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Beamten hatten Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Wie eine Schallpegelmessung ergab, lag bei allen vier Fahrzeuge das Geräuschverhalten deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 80 Dezibel. Laut Polizei deutet dies auf eine unerlaubte nachträgliche Veränderung der Abgasanlage hin.

Fahrern droht Bußgeld

Gegen die Fahrerinnen und Fahrer der Autos wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei ihnen handelt es sich um zwei 20-jährige Männer und zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren. Sie kommen den Angaben zufolge alle aus dem Landkreis Wesermarsch. Ihre Fahrzeuge sollen nun vom TÜV begutachtet werden.

