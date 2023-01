Stand: 03.01.2023 16:40 Uhr Autofahrer kollidiert im Landkreis Aurich mit Pferd

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Großefehn (Landkreis Aurich) mit einem Pferd kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, stieß das Fahrzeug eines 55-jährigen Mannes auf der Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Aurich mit dem Tier frontal zusammen. Bei dem Unfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Das Pferd wurde erheblich verletzt, ein Tierarzt musste das Tier noch vor Ort einschläfern.

