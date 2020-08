Stand: 02.08.2020 16:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto und Waffen geklaut: 16-Jähriger in U-Haft

Das Amtsgericht Norden hat am Sonntag Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen aus Großefehn (Landkreis Aurich) erlassen. Wie eine Sprecherin mitteilte, soll der junge Mann am Sonnabend zunächst ein Auto gestohlen haben, anschließend brach er mit drei weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren in ein Geschäft ein. Dort erbeuteten die Teenager rund 40 Schreckschuss- und Gaswaffen sowie mehrere Luftgewehre. Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum des gestohlenen Wagens mehrere Waffen und nahmen den Jugendlichen fest. Den Rest des Diebesguts fand die Polizei in einem Versteck und sowie bei Durchsuchungen in den Wohnungen der mutmaßlichen Täter. Während der 16-Jährige mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, wurden seine Komplizen nach Angaben der Sprecherin von den Beamten in die Obhut der Eltern übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.08.2020 | 06:30 Uhr